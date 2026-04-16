وزیر کشور:
ایران و پاکستان در حوزههای مختلف میتوانند همکاری داشته باشند
وزیر کشور در دیدار با همتای پاکستانی خود با بیان اینکه ما در مسائل اقتصادی، امنیتی و مرزی میتوانیم همکاری داشته باشیم، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزیشان بر حُسن روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان تاکید داشتند.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور عصر امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ میزبان سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان بود.
در این نشست دوجانبه و دوستانه که در زمینه مسائل دپپلماسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی میان طرفین برگزار شد، وزیر کشور ضمن ابراز تشکر از همتای پاکستانی خود، گفت: از پیام تسلیت شما و پیگیری تلفنی در زمان شهادت رهبر انقلاب بسیار سپاسگزارم و حضور کنونی شما در ایران نیز نشانگر عمق روابط دو کشور است.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد: کشور ما در چهل روز گذشته درگیر یک جنگ غیرقانونی از سوی آمریکا و اسرائیل بود، البته نیروهای مسلح پاسخ بسیار قدرتمندی به آنها دادند.
وزیر کشور با یادآوری بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری در زمینه روابط مثبت و سارنده دو کشور مسلمان و بردار، ایران و پاکستان گفت: مقام معظم رهبری در پیامی که در آغاز سال جدید و به مناسبت نوروز ۱۴۰۵ صادر کردند بر حُسن روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان تاکید داشتند.
مومنی در پایان با تاکید بر زمینه همکاریهای گسترده میان دو کشور تصریح کرد: ما در حوزه مسائل متعددی از جمله مسائل اقتصادی، امنیتی و مرزی میتوانیم همکاری داشته باشیم. این چهارمین یا پنجمین سفر شما در یک سال گذشته به ایران است و از این بابت بسیار سپاسگزارم.
در آغاز این دیدار وزیر کشور پاکستان با بیان تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، گفت: ما از این بابت بسیار غمگین هستیم و اخیرا ویدئوی درباره سوگواری مردم برای ایشان دیدم که تاثر برانگیز بود.