دیدار فرمانده ارتش پاکستان با فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا

فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گزارشی از اقداماتی که در چارچوب پایان دادن به جنگ انجام داده و مذاکراتش در تهران ارائه کرد و بر ادامه این تلاش‌ها تاکید داشت.

به گزارش ایلنا، سرلشکر عبداللهی در دیدار با فیلد مارشال عاصم منیر با قدردانی از مواضع حمایتی دولت و ملت پاکستان از ایران در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آغاز تهاجم از سوی دشمن را ناشی از اشتباه محاسباتی آنان درباره مردم و به ویژه توان دفاعی نیروهای مسلح دانست.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین به حضور مردم در صحنه و حمایتشان از نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: همه تجهیزاتی که در این جنگ استفاده کردیم تجهیزات بومی ساخت جوانان ایران بود و امروز کسی تردید ندارد که در صورت شرارت دشمن، نیروهای مسلح برای دفاع همه جانبه آماده اند.

اخبار مرتبط
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
