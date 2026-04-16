قوه قضائیه: قاتل شهید امنیت علیرضا شرفی منش در کلاله دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سیدجواد میردوستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلاله گفت: قاتل حافظ امنبت شهید علیرضا شرفی منش که در جریان اغتشاشات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به شهادت رسیده بود پس از چند ماه تعقیب و گریز بامداد امروز دستگیر شد.

سیدجواد میردوستی گفت: متهم در شب ۱۸ دی ماه در کلاله با خودرو به شهید شرفی منش حمله کرد که بر اثر شدت جراحات وارده این حافظ امنیت مردم به شهادت رسید.

دادستان کلاله گفت: قاتل در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و هم اکنون برای رسیدگی به پرونده به کلاله منتقل شده است.