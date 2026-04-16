به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین استقبال از ۳۲ قهرمان ناو دنا، با بیان اینکه همان‌طور که دلمان پیش رهبر عظیم‌الشان و قائد شهید و همرزمان و ملت شهیدمان است، از زیارت و دیدار شما خوشحال هستیم، گفت: همه ملت و مسئولان ایران اسلامی دغدغه و نگرانی شما را داشتند، این مسئولیت بزرگی است که پیکر سربازی که برای شرافت و دفاع از وطن خود به میدان رفته و در آن میدان شهید یا مجروح شده است، برگردانده شود و از دولت محترم، وزارت امور خارجه، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، ستاد کل نیروهای مسلح و تمام کسانی که علیرغم خواست و تلاش دشمن در این خصوص تلاش کردند، تشکر و قدردانی می کنم.

وی افزود: در حالی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در حال گفتگو و مذاکره بود با تجاوز دشمن روبرو شدیم، ما اطمینان داشتیم که دشمن خدعه خواهد کرد، لذا آماده و هوشیار بودیم.

امیر سرلشکر حاتمی با تاکید بر اینکه در این جنگ تحمیلی قواعدی را حاکم کردیم و درس‌های فراموش ناشدنی را به دشمنان دادیم که فهمیدند تهدید حتی یک سرباز ایرانی هم برایشان هزینه دارد، افزود: دشمن برای پیاده سازی هدف شوم دیگری آمده بود، اما ملت بزرگ ایران اجازه نداد هدفش را محقق کند؛ در جنگ ۱۲ روزه هم این اجازه را ندادیم، لذا با وجود آسیب‌های وارده و شهدایی که تقدیم انقلاب کردیم، ما پیروز واقعی و نهایی هستیم و این پیروزی به برکت خون رهبر عالیقدر شهید، همرزمان عزیزم، آحاد رزمندگان نیروهای مسلح و شهدای مظلوم مردمی است.

فرمانده کل ارتش، با اشاره به تجمعات و حضور حماسی شبانه ملت ایران در دفاع از رهبری و نیروهای مسلح، اظهار کرد: به ملت شریف ایران و این سطح از بصیرت آنها، می‌بالیم و افتخار می‌کنیم، دشمن فکر می‌کرد اگر یک پرچم بیفتد و پرچمدار شهید شود، نظام سرنگون خواهد شد، ولی این ملت بیش از چهل شبانه روز ایستاده‌اند و درسی ماندگار به دشمن دادند. دشمنان وقتی ایستادگی ملت را دیدند فهمیدند که پیروزی از آن ملت ایران است و این ایستادگی قطعا موجب امنیت بیشتر و اقتدار بیش از پیش ایران اسلامی خواهد شد.

امیر سرلشکر حاتمی، در بخش دیگری از سخنان خود، ادامه داد: به آمریکایی‌ها گوشزد کرده بودیم که نتانیاهوی جنایتکار در تلاش است تا القا کند که ایران در ضعیف‌ترین حالت خود است و ایالات متحده را درگیر جنگ با ایران بکند، اما آنها نفهمیدند و عاقبت چندین پایگاه و منافع آمریکا با خاک یکسان شد، تلفات انسانی بسیاری به آنها وارد شده و تجهیزات آن ها هم آسیب فراوانی دید.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: با بهره‌گیری از آموزه‌های امامین انقلاب و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه الله تعالی) دشمنان این آرزو را به گور خواهند برد که ملت ایران در مقابل آنها زانو بزند.

وی ضمن قدردانی از خدمت رسانی دولت در ایام جنگ، گفت هر کشوری دچار چنین جنگی بشود مشکلات بسیاری برایش پیش خواهد آمد اما با تلاش‌های مجاهدانه دولتمردان، هیچگونه مشکلی برای کشور ما پیش نیامد.

سرلشکر حاتمی با اشاره به طرح ادعای محاصره دریایی توسط رییس جمهور آمریکا، گفت: محاصره دریایی یک نوع دزدی دریایی محسوب می‌شود که می خواهد ایران را به زانو درآورد ولی ما چنین اجازه‌ای به آنها نخواهیم داد.

وی با اشاره به عملیات ناموفق نظامی آمریکا در اصفهان، خاطرنشان کرد: در شانزدهم فروردین، یک نفوذ ناموفقی از طرف آمریکایی‌ها در منطقه صورت گرفت، که با توجه پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌های قبلی یگان‌های ارتش، تیم های مختلفی از نیروهای مسلح همانند جنود الهی بر سر آن‌ها ریختند و شهید امیر سرتیپ دوم زارع، فرمانده دانشکده پدافند نیروی زمینی ارتش با همرزمان خود بلافاصله و در کم‌ترین زمان ممکن برای مقابله با آن‌ها در صحنه حاضر شدند و با موشک دوش پرتاب، هواپیمای سی130 آمریکایی را مورد اصابت قرار دادند و این اقدام باعث شد ماموریت آمریکایی‌ها متوقف شده و به شکست بینجامد و مجبور به فرار از صحنه شوند.

فرمانده کل ارتش،گفت: باوجود جنگ روانی و تخیلات دشمن، بویژه رییس جمهور نادان آمریکا، نیروهای جان برکف و مجاهد ارتش آماده انجام هرگونه عملیات هستند و این را در عمل نشان می‌دهند.

امیر سرلشکر حاتمی در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، رهبری شهید انقلاب، فرماندهان شهید، آحاد شهدای نیروهای مسلح، شهیدان مردمی، بویژه شهدای ناوشکن دنا، از رشادت و ایثار 32 قهرمان دنا و صبوری و استقامت خانواده شهدا و جانبازان تجلیل کرد.