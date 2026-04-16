به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به مباحث مطرح در مذاکرات، اظهار کرد: در این مذاکرات موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای و حتی برد موشک‌ها مطرح می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به‌عنوان مثال درباره تنگه هرمز باید گفت این منطقه سالیان دراز بالقوه در اختیار ما بوده است؛ هرچند از آن استفاده نمی‌کردیم، اما اکنون این امکان برای ما فراهم شده و طبیعتاً آن را رها نخواهیم کرد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: موضع ما در این زمینه روشن است و ما از حقوق خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

وی همچنین ضمن اشاره به اظهارات دونالد ترامپ علیه ایران، گفت: او مطرح می‌کند که ایران نباید عوارض بگیرد و در غیر این صورت اقدام به شلیک خواهد کرد، در حالی که چنین اظهاراتی اساساً بی‌ربط است.

باهنر افزود: ما از نظر جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و تاریخی در این منطقه شریک هستیم و این مسائل ارتباطی به آمریکا ندارد که چنین اظهارنظرهایی مطرح کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: پس از پاسخ منفی ایران، تهدید به محاصره دریایی مطرح شد و حتی برای اجرای آن، از کشورهای اروپایی و منطقه درخواست کمک کردند.

باهنر تصریح کرد: آن‌ها برای پیشبرد این موضوع به نوعی التماس کردند تا حمایت جلب کنند و بحث محاصره دریایی را پیش ببرند، در حالیکه این اقدامات عملاً دستاورد اقتصادی برای آن‌ها نداشته و صرفاً به‌عنوان فشار سیاسی مطرح می‌شود.

انتهای پیام/