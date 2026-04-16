قالیباف: آتش بس در لبنان به اندازه آتش بس در ایران برای ما اهمیت دارد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبیه بری همتای لبنانی خود با تسلیت شهادت مردم مظلوم و مقاوم لبنان به ویژه رزمندگان دلاور حزب الله و امل، از روحیه شجاعت و ایستادگی ملت لبنان و نیز رئیس مجلس این کشور قدردانی کرد و گفت: خدا وعده داده هنگامی که مقاومت صورت بگیرد قطعا نتیجه آن نصرت و پیروزی است.

وی با بیان اینکه ما برادران لبنانی خود را هیچگاه فراموش نکرده و آنها را از خودمان می‌دانیم به تلاش و رایزنی های مقامات مختلف کشورمان از جمله رئیس جمهور اشاره کرد و اظهار کرد: من به طور مداوم پیگیر اوضاع در لبنان و برقراری آتش بس در این کشور هستم و این موضوع برای ما بسیار مهم است. در مذاکرات اسلام آباد و نیز پس از آن هم به طور جدی به دنبال وادار کردن دشمنان به برقراری آتش بس دائم در همه مناطق درگیری طبق توافق هستیم چرا که برای ما آتش بس در لبنان به اندازه آتش بس در ایران اهمیت دارد.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اظهار داشت: اسرائیل به معنای واقعی کلمه در حال جنایت در کشور ما و به دنبال آواره‌سازی لبنانی‌هاست و تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر لبنانی آواره شده‌اند.

رییس مجلس لبنان با بیان اینکه ما و رزمندگان مقاومت در مسیر خود ثابت قدم هستیم افزود: هرگونه ارتباط و رایزنی رسمی با رژیم صهیونیستی قطعا در راستای منافع مردم لبنان نیست.

رئیس مجلس لبنان در پایان خطاب به قالیباف اظهارداشت: از جدیت و تلاشهای جنابعالی در حمایت از لبنان و مقاومت اسلامی قدردانی می کنم.