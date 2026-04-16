حضرتی:
ایران وامدار فرزندان سلحشور و میهندوستی است که با جان خویش از عزت آن دفاع کردند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت بیان کرد: ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح،ایران را سرافرازتر از همیشه در تاریخ ایستادگی این سرزمین، ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
فردا، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ روز پاسداشت دلاورمردانی که در جنگ رمضان و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، در کنار سایر نیروهای مسلح همراه با همه ایرانیان، از سرزمین، هویت، امنیت و عزت ملت دفاع کردند.
به همه فرماندهان، افسران، درجهداران، سربازان و شهدای والامقام ارتش ادای احترام میکنیم و یاد شهید عزیز، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده، وزیر دفاع و همکار ارجمندمان در هیأت دولت را گرامی میداریم.
ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، ایران را سرافرازتر از همیشه در تاریخ ایستادگی این سرزمین، ثبت کرد.
ایران ما، سربلندی خود را وامدار فرزندان سلحشور و میهندوستی است که با جان خویش از عزت این سرزمین پاسداری کردند؛ با نهایت احترام، در برابر آنان سر فرود میآوریم.