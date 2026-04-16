به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

فردا، روز ⁧ ارتش جمهوری اسلامی ایران ⁩ است؛ روز پاسداشت دلاورمردانی که در جنگ رمضان و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، در کنار سایر نیروهای مسلح همراه با همه ایرانیان، از سرزمین، هویت، امنیت و عزت ملت دفاع کردند.

‏به همه فرماندهان، افسران، درجه‌داران، سربازان و شهدای والامقام ارتش ادای احترام می‌کنیم و یاد شهید عزیز، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده، وزیر دفاع و همکار ارجمندمان در هیأت دولت را گرامی می‌داریم.

ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، ایران ⁩ را سرافرازتر از همیشه در تاریخ ایستادگی این سرزمین، ثبت کرد.

ایران ما، سربلندی خود را وامدار فرزندان سلحشور و میهن‌دوستی است که با جان خویش از عزت این سرزمین پاسداری کردند؛ با نهایت احترام، در برابر آنان سر فرود می‌آوریم.

