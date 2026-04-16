به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا گفت: یگان‌های ارتش در آماده‌باش هستند و دوران آتش‌بس برای ما با شرایط جنگی تفاوت چندانی ندارد.

سخنگوی ارتش یادآور شد: امکان برگزاری مراسم رژه ۲۹ فروردین (مراسم روز ارتش) مانند سال‌های گذشته در شهر‌ها وجود ندارد.

به گفته سخنگوی ارتش به مناسبت روز ارتش، برنامه‌هایی که بیشتر جنبه‌های فرهنگی دارند، در شهر‌ها و پادگان‌ها برگزار می‌شود.

از جمله این برنامه‌ها، رژه موتوری دژبان ارتش در میدان‌های شهر تهران و حضور نظامیان ناوشکن دنا (که دیروز به ایران بازگشتند) در تجمعات شبانه است.