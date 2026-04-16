به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: تکمیل و تثبیت آتش‌بس فراگیر در لبنان نتیجهٔ مقاومت و نبرد جانانه حزب الله عزیز و متحد بودن محور مقاومت خواهد بود.

ایالات متحده باید به توافق عمل کند. مقاومت و ایران یک جان هستند، هم در جنگ و هم در آتش بس.

آمریکا از اشتباه «اول اسرائیل» دست بردارد.

