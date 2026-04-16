گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن، روز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی درباره تحولات تحولات منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به این واقعیت که ناامنی ایجاد شده در تنگه هرمز نتیجه مستقیم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئولانه از سوی همه دولت‌ها برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن وضعیت موجود تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، آمادگی این کشور را برای کمک به کاهش تنش اعلام کرد.

انتهای پیام/