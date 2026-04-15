سرلشکر رضایی: آمریکا حریف نیروی زمینی ایران نمیشود
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: آمریکاییها میدانند نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران از چه قدرتی برخوردار است.
به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی با اشاره به اینکه ترامپ میخواهد پلیس تنگه هرمز شود، گفت: محاصره دریایی تعریف و چارچوب دارد اما آمریکاییها جرئت نزدیک شدن ندارند و از کیلومترها دورتر یک کلانتری را میزنند.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله همچنین گفت: ناوهای آمریکایی با نخستین شلیک موشکهای ایران میشوند و ترامپ خطر بزرگی برای ارتش آمریکا به وجود آورده است.
سرلشکر رضایی با بیان اینکه ایران از ۱۰ شرط خود هیچ وقت کوتاه نمیآید، اظهار داشت:محاصره دریایی یک اقدام غیرنظامی و شکستپذیر است چراکه شناورها به راحتی تردد میکنند و محاصره دریایی آنها صرفا جنگ روانی است.
به گفته فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله اگر آمریکاییها از یک حدی جلوتر بیایند، ناوهایشان غرق میشوند.
سرلشکر رضایی تاکید کرد: آمریکاییها از جنگ مستمر میترسند و در نتیجه سایه جنگ را بر خود جنگ ترجیح میدهند تا مهمات و ذخایرشان را برای حمله جدید آماده کنند.
به گفته فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله، آمریکا همین الان هم آتشبس را نقض کرده، در منطقه نیرو میآورند و این در حالیست که آتشبس یعنی هیچ تحرک نظامی وجود نداشته باشد.
سرلشکر رضایی با تأکید بر عدم نگرانی ایران از جنگ پیوسته، گفت: روزی نیست از نیروی زمینی به من نگویند آمریکاییها تا یک جایی بیایند! ما آرزو میکنیم آنها بیایند، منتظرشان هستیم.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله ادامه داد: منطق راهبردی میگوید اگر آمریکا جنگ زمینی را شروع کند، باید تا تهران بیاید چون تا آنجا هدفی وجود ندارد اما اگر نتوانند، هر جا متوقف شوند، از نظر نظامی شکست خوردند.
به گفته سرلشکر رضایی اگر نظامیان آمریکایی از سواحل ایران هم وارد شوند هزاران نفرشان اسیر میشوند چراکه آنها میدانند نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران از چه قدرتی برخوردار است.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با بیان اینکه مسئله ایران و آمریکا بر سر بمب اتم نیست، گفت: آمریکا با این دروغ میخواهد غنیسازی و فناوری هستهای را از ما بگیرند؛ از کجا معلوم چند وقت بعد بگویند ایران موشکی ساخته که میخواهد واشنگتن را بزند و بخواهند فناوری موشکی ما را هم بگیرند.
به گفته سرلشکر رضایی، ترامپ مظهر بیثباتی است و بارها حرفش را عوض کرده اما حالا میگوید ایرانیها ثبات ندارند!
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله اضافه کرد: ایران برای اینکه ترامپ را تسلیم کند تا تن به حقوقش بدهد، سخت و محکم ایستاده است.
به گفته سرلشکر رضایی، در آمریکا دو فرمانده وجود دارد؛ پشت صحنه نتانیاهو و سرمایهداران آمریکایی صهیونیستی هستند و در جلوی صحنه، ترامپ حضور دارد و هگست وزیر جنگ آمریکا هم اطلاعات و نظرهای کارشناسی غلط به ترامپ میدهد.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با بیان اینکه جنگ ادامه دارد و جدی است بر حمایت از تیم مذاکره کننده تأکید کرد.
به گفته سرلشکر رضایی، لانچرهای نیروهای مسلح ناوهای آمریکا را هدف گرفتند و نمیگذارند حتی یکی از آنها بگریزد.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با تأکید بر اینکه آمریکاییها هیچ طرح دقیقی برای پایان جنگ ندارند، گفت: آخرین طرحشان هم پیاده کردن چتربازها برای بردن مواد هستهای غنی شده بود که شکست خورد.
سرلشکر رضایی در پایان این را هم گفت که نباید به دشمن فرصت داد ذخایرشان را آماده کنند و نیروهایشان را بیاورند.