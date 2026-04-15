سفیر ایران در ژنو:
بهبود وضعیت ارزشهای حقوق بشر نیازمند توجه جدی است
سفیر ایران در ژنو گفت: بهبود وضعیت جهانی ارزشهای حقوق بشر نیازمند توجه جدی و بهرهگیری از آرمانها و آموزههای میراث تاریخی منشور کوروش است.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو امروز چهارشنبه در نشست مشترک عالیرتبه با عنوان «نقش منشور کوروش در شکلگیری حقوق و آزادیهای نوین بشر» که از سوی نمایندگیهای دائم تاجیکستان و ایران در کاخ ملل متحد در ژنو برگزار شد، ضمن اشاره به میراث مشترک بشری مبتنی بر احترام، مدارا و کرامت انسانی منشور کوروش، که در گفتمان جهانی امروز طنینانداز هستند؛ تاکید کرد که در مواجهه با چالشهای معاصر، استناد به این میراث مشترک یادآور آن است که تلاش برای عدالت و کرامت، پدیدهای نوظهور نیست، بلکه آرمانی ریشهدار است که انسانها را در طول زمان و در میان فرهنگهای گوناگون به هم پیوند میدهد.
نماینده کشورمان یادآور شد: «در سالهای اخیر، اثربخشی اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو، بهطور گسترده تحت تأثیر تنشهای سیاسی و تحولات سریع جهانی قرار گرفته است. درگیریهای مسلحانه و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه همچنان منجر به آوارگی، تلفات غیرنظامیان و دسترسی محدود به نیازهای اساسی میشود. در عین حال، برخی کشورها از توافقات بینالمللی خارج شده یا در برابر آنها مقاومت کردهاند که این امر تلاشهای جمعی برای تحقق عدالت را تضعیف میکند.»
بحرینی در ادامه افزود: «آرمانهای مرتبط با منشور کوروش میتوانند به عنوان روایتی وحدتبخش برای تقویت جهان شمولی حقوق بشر عمل کنند و بر احترام به تنوع و همزیستی تأکید ورزند؛ اصولی که در جهانی به طور فزاینده قطبیشده، بیش از هر زمان دیگری ضروریاند. برای مخاطبان بینالمللی، اهمیت آن فراتر از یک موضوع تاریخی است و بهعنوان نمادی قدرتمند از آرمانهای مشترک انسانی و ارزشهای فراملی مطرح میشود.»
سفیر ایران در ژنو تصریح کرد: «میراث منشور کوروش باید بهعنوان منبعی قوی از هویت فرهنگی و تابآوری برای مردم ایران در زمانهای فشار خارجی درک شود. ارزشهای منتسب به کوروش بزرگ، که بر کرامت، استقلال و احترام به باورها استوارند، به شکلگیری نوعی آگاهی تاریخی کمک کردهاند که بر پایداری و حق تعیین سرنوشت تأکید دارد.
علی بحرینی همچنین تاکید کرد: «این میراث ماندگار، روحیهای جمعگرایی را شکل داده است که در برابر سلطه مقاومت میکند و در عین حال، حس عدالت و غرور فرهنگی را حفظ مینماید. از این منظر، منشور کوروش نهتنها یک سند باستانی، بلکه الهامی اخلاقی و پایدار است که همچنان تعهد ملت ایران به پاسداری از حاکمیت و هویت خود را تقویت میکند. تحولات نزدیک به دو ماه گذشته و مقاومت شجاعانه مردم ایران در برابر تجاوز، از جلوههای روشن این تأثیر بهشمار میرود.»