عارف خطاب به پاپ:

پیشتاز «گفت‌وگوی جهانی برای اخلاق و صلح» شوید

پیشتاز «گفت‌وگوی جهانی برای اخلاق و صلح» شوید
معاون اول رئیس‌جمهوری از رهبر مسیحیان جهان دعوت کرد تا پیشتاز «گفت‌وگوی جهانی برای اخلاق و صلح» شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی خطاب به پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان، نوشت:

«ایران سال‌هاست به جرم ایستادگی پای «حقیقت و کرامت انسانی»، تحریم و نهایتا هدف تجاوز مستقیم آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. جناب پاپ؛ رنج ما از فریادِ ارزش‌های مشترک است. از شما می‌خواهیم پیشتازِ «گفت و گوی جهانی برای اخلاق و شفقت» شوید؛ بیایید با گفتگویی فراتر از سیاست، جهان را به قرارگاه امنِ آرامش و اخلاق تبدیل کنیم.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

