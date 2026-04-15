به گزارش ایلنا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سومین سفر استانی خود در سال جاری، با حضور در اولین شورای قضایی استان گلستان، ۱۴۱۳ سند مالکیت را بعد از رفع معضلات چند ده ساله‌ی مالکیتی به متولیان تحویل داد.

صدور این اسناد با اقدامات جهادی ثبت استان به انجام رسیده و شامل ۷۰۰ قطعه اسناد موسوم به یکصد و شصت دستگاه شهر انبار الوم در محدوده ثبتی آق قلا پس از ۳۵ سال، ۵۳ فقره سند مالکیت شهرک امام رضا روستای نوده شهرستان آزاد شهر در اجرای طرح کوچ اشخاص از محدوده‌های جنگل و منابع ملی.

یک هزار و ۳۰۰ فقره سند مالکیت مسکن مهر و نهضت ملی شهرستان‌های گمیشان، رامیان و گالیکش، ۴ فقره سند مالکیت به مساحت یکصد هکتار بنام دانشگاه دولتی گنبدکاووس پس از سه دهه، یک قطعه زمین به نام شهرداری گنبدکاووس به مساحت ۳۵ هزار و ۶۴۱ مترمربع جهت ساخت بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی شرق استان، یکصد هکتار در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اسناد مالکیت شهر باستانی جرجان با قدمت بیش از ۳ هزار سال به مساحت بیش از ۳۰ هکتار پس سال‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت میراث فرهنگی وگردشگری، سندمالکیت ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان در شهرستان گرگان به مساحت ۱۳۱ هزار و ۶۳۳ مترمربع و ۱۷ فقره اسناد مالکیت صادره مدارس شهر کلاله جمعا بمساحت ۴ هکتار و ۵۷۳ مترمربع می‌باشد.

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین اهداء این اسناد مالکیت در شورای قضایی استان گلستان، با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین در جنگ ظالمانه اخیر و جنایت ددمنشانه علیه مردم کشورمان اظهار داشت: در این راستا و بر اساس بخشنامه صادره این سازمان خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور می‌باشد.

وی در تشریح مبنای حقوقی و فلسفی توقیف اموال و سلب مالکیت‌ها گفت: با فقدان عنصر معنوی تابعیت به عنوان یکی از ارکان اساسی تابعیت اعم از رابطه معنوی و مادی و تزلزل انتساب، موجبات تزلزل حقوق اشخاص از جمله حقوق مالکیت فراهم می‌شود.

بابایی با بیان برکات خون قائد شهید رهبر معظم انقلاب و همچنین فرماندهان نظامی کشور بویژه اتحاد، همدلی و حضور پرشور و شبانه روزی ملت ایران در پای کار نظام و کشور افزود: ایران عزیز امروز به عنوان یک قدرت جهانی در جهان شناخته شده و بسیاری از معادلات سیاسی و نظامی را دستخوش تغییرات بزرگ کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام رشد خدمات ثبتی در ایام جنگ اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، با تقدیر از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در کنار قوه قضائیه و سازمان ثبت در تحقق برنامه‌ها همکاری می‌کنند اظهار داشت: ۵ پروژه عمرانی در ثبت استان گلستان در حال انجام است و تا هفته قوه قضائیه بهره برداری می‌رسد و برای رفع مشکلات ثبتی مردم خوب این استان تا هر میزان که لازم باشد حضور میدانی خواهیم داشت.

کمک شایان توجه خدمات ثبتی به توسعه استان

آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این جلسه با اشاره به کمک‌های شایان توجه خدمات ثبتی و تثبیت مالکیت‌ها از سوی سازمان ثبت بویژه در راستای توسعه اقتصادی استان گفت: صدور بیش از ۱۲ هزار هکتار سند مالکیت مربوط به منطقه آزاد تجاری اینچه برون که موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری و رشد این موضوع شده است و تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی اراضی مربوط به شهرک‌های صنعتی، اراضی ملی، ساحلی و تالاب‌ها و نیرو‌های مسلح، از جمله این اقدامات بوده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین با اشاره به فعالیت ۱۰۰ درصدی کارکنان دستگاه قضایی استان بویژه ثبت اسناد و املاک در ایام جنگ، از برگزاری میز خدمت قضایی و ثبتی در موکب ویژه‌ای در حاشیه همایش‌ها و گردهمایی‌های شبانه مردمی خبر داد.

در این جلسه جهانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان گزارشی از اقدامات شاخص ثبتی استان ارائه و از کسب رتبه بالاتر از میانگین کشوری در خصوص پیشرفت حدنگاری اراضی کشاورزی با رشد ۷۷ درصدی و صدور بی سابقه قریب به ۱۰۰ هزار سند مالکیت حدنگار که معادل مجموع اسناد مالکیت صادره در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ می‌باشد، خبر داد.

همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر، از روند ارائه خدمات ثبتی در تثبیت مالکیت‌ها و رویکرد تعاملی سازمان ثبت در این زمینه تقدیر و تشکر کردند.