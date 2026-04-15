تصمیمات مهم دولت برای ثبات بازار؛
تمدید واردات بدون انتقال ارز در مرزها؛ «دام زنده» به فهرست کالاهای اساسی اضافه شد
هیئت دولت در جلسه امروز با تمدید مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی تا پایان شهریورماه، مجموعهای از تسهیلات ویژه را برای واردکنندگان تصویب کرد؛ تسهیلاتی که علاوه بر تسهیل تأمین بازار، دام زنده را نیز به فهرست اقلام قابل واردات اضافه میکند.
به گزارش ایلنا،در جلسه امروز هیئت دولت، با مصوبهای جدید، مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد. براساس این تصمیم، دولت تسهیلات و مجوزهای لازم را برای تسهیل فرایند ورود کالاهای اساسی فراهم کرده است.
طبق این مصوبه، واردکنندگان کالاهای اساسی از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شدهاند و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی نیز مطابق تشریفات تعیینشده فراهم است. واردات انجامشده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی تلقی خواهد شد.
یکی از نکات مهم مصوبه امروز، اضافه شدن «دام زنده» به فهرست اقلام قابل واردات از طریق مرزهاست؛ اقدامی که میتواند بر تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی اثرگذار باشد.
در مصوبه دیگر دولت، تدابیر ویژهای برای تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نیز تنظیم بازار مرغ و تخممرغ در نظر گرفته شد تا از نوسانات احتمالی در ماههای پیشرو جلوگیری شود.