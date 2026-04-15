به گزارش ایلنا، حاجی‌رضا شاکرمی قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه معاون و مدیران معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی با حضور در مجتمع قضایی صلح شماره ۸، از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کرد.

در جریان این بازدید، شاکرمی ضمن حضور در شعب فعال، در مورد چگونگی فرآیند رسیدگی‌ها و ارائه خدمات قضایی به مراجعان اطلاع یافت و بر لزوم ارتقای مستمر کیفیت خدمات و تسهیل امور مردم تأکید کرد.

قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت رفع نیاز‌های پشتیبانی و عمرانی مجتمع و بهبود زیرساخت‌ها برای افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات قضایی تأکید نمود.