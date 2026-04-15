دادگستری همدان: اموال یک معاند تابلودار در ایران توقیف شد/ مهرداد ماهر از افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در استان همدان بوده است

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه: روابط عمومی دادگستری همدان اعلام کرد: با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن در استان همدان داشته است توقیف شد.

این فرد که چند سالی است به خارج از گشور گریخته، به اقدامات ضد ایرانی پرداخته و نقش موثری در شبکه همکاران دشمن در کشور و مخصوصا استان همدان داشته است.

تاکنون با دستور مقام قضایی یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی، بخشی از اموال توقیف شده مهرداد ماهر بوده است.

شناسایی اموال دیگر این فرد معاند و همکار با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی ضد ایرانی ادامه دارد.

