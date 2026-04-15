رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدای ارتش در استان آذربایجان غربی دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در ادامه دیدار با خانواده شهدا، با خانواده شهدای جنگ رمضان (شهدای نیروی زمینی، پدافندهوایی و نیروی دریایی ارتش) در شهرهای ارومیه، تکاب، شاهین دژ، مهاباد، سردشت، سلماس، خوی، بازرگان، ماکو، شوط دیدار و گفتگو کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به عظمت و جایگاه رفیع مقام شهدا اظهار کرد: شهدا، علاوه بر مقامات رفیع معنوی که زبان‌ها و قلم‌ها از توصیف آن و چشم و دل‌ها از مشاهده آن ناتوانند، مشعل‌دار پیروزی و استقلال ملت هستند و حق بزرگ آنان بر گردن ملت، بسی عظیم است.

وی بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و پاسداشت ایثار خانواده‌های آنان تأکید کرد و گفت: اگر روز به روز یاد و نام شهدا و زندگی شهدا در جامعه ما رواج پیدا کند، مسأله شهادت در جامعه ما ماندگار خواهد شد، در این صورت در چنین جامعه‌ای شکست معنا نخواهد داشت و آن ملت، بدون ترس در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی با بیان اینکه شهادت، پایان زندگی نیست بلکه آغاز حیات است، خاطرنشان کرد: خداوند در آیه‌ی ۱۶۹ آل عمران می‌فرمایند؛ «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»، بدین معنا که شهادت فانی شدن نیست بلکه به خدا رسیدن و تولدی برای زندگی جاوید است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی در جریان این سفر با خانواده‌های شهیدان آرمین راعی، سوران کوهی واحد، محمد ابراهیمی، شایان قاسم‌پور، محمد احسان خضری، حسین دانا، محمد ژولیده‌فر، محمد حاجی گزیک، فرزاد هوند سیدان، بنیامین رشیدی راد، یعقوب صمدی برژوک، حمید مخصوصی، رضا حسین‌زاده، محمدباقر مختارزاده، مبین ابراهیمی اصل، امیررضا طلعت، عرفان حاجی‌وند، دانیال اورنگ، هادی فرهنگیان، احمد حسین‌پور دیدار کرد.

