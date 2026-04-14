به گزارش ایلنا، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران به همت مدافعان شجاع و توانا و ملت فهیم و فداکار توانست رویای فروپاشاندن نظام سیاسی، استقلال، تمامیت ارضی و تمدن تاریخی خود را به شکست بکشاند و در موقعیت عزت‌مندانه‌ای قرار بگیرد که رسیدن به صلحی پایدار به رغم همه دشواری‌هایش دور از دسترس نیست.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی روز گذشته در جمع مشاوران خود، به «ضرورت توجه همه‌جانبه و آینده‌نگرانه به وضعیت کنونی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران» پرداخت و گفت: چهل روز جنگ بی‌امان و حملات سنگین متجاوزان اسرائیلی و آمریکایی به منابع انسانی، نظامی، اقتصادی و علمی کشور و ورود عزت‌مندانه ایران به مرحله‌ی آتش‌بس ابعاد جهانی، منطقه‌ای و ملی جدیدی یافته است. نمی‌توان این وضعیت را با همان پیش‌فرض‌ها و چهارچوب‌های ذهنی قبلی فهمید و نسبت به آن‌ها موضع درست و موثر داشت.

صلح پایدار رویه‌ی دیگر دفاع جانانه و همه‌جانبه است که پیچیدگی‌ها و سختی‌های تحقق آن بیش از پیچیدگی‌ها و سختی‌های میدان جنگ نظامی است. صلح مقوله‌ای فراتر از نبود جنگ است. نیاز به گفت‌وگوهای واقعی، مذاکرات هوشمندانه و توافق‌های معقول دارد. گفت‌وگو در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در سطوح مختلف داخلی و خارجی خود نوعی دفاع موثر است. خوشبختانه ارکان قانونی کشور و دولت هم در این مرحله اقدامات خوبی را آغاز کرده و مذاکرات لازمی را انجام داده‌اند که همه باید به موفقیت این اقدامات کمک کنیم.

این جنگ تحمیلی و ناعادلانه به وضوح نشان داد که دوستان و دشمنان واقعی صلح چه افراد و جریان‌هایی هستند و به چه مبانی و معیارهایی در عمل متکی هستند. همین روزها دیدیم که چگونه عالیجناب پاپ لئون چهار دهم رهبر کاتولیک‌های جهان با چه صراحتی به دفاع از صلح و نقد جنگ‌طلبی ایستاد و در برابر او رئیس جمهور آمریکا با چه خودشیفتگی‌ای به تحقیر و تهدید او پرداخت.

متفکران آزاده جهان، تحلیل‌گران سیاسی، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها و دولت‌ها به وضوح شکست راهبردهای جنگ‌افروزانه و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل را تبیین می‌کنند. اهمیت فروپاشی این اقتدار جهانی در کنار تأثیر فزاینده جنگ بر اقتصاد جهانی، ایران را به وضعیتی رسانده است که می‌تواند با اعتبار به توان و ظرفیت بالاتری نه‌تنها در جنگ، بلکه بعد از جنگ و در استقرار صلح منطقه‌ای و جهانی دست بالاتری داشته باشد.

ما وارد مرحله جدید و حساس‌تری شده‌ایم که باید به دور از ذوق‌زدگی‌ها و تندروی‌ها، موفقیت‌های نظامی و سیاسی کنونی را تثبیت کنیم و با شناخت دقیق و واقعی جامعه و ضرورت‌های بعد از جنگ و تحولات جدید اقتصادی و سیاسی جهان سایه تهدید و تجاوز و جنگ را از ایران دور کنیم و ضرورتا به سوی آینده‌ای برویم که در آن همه مردم به خصوص اندیشمندان، نخبگان و طبقات مختلف به عنوان شهروندان صاحب حق و حرمت در ساختن دوباره ایران آزاد، مستقل و آباد مشارکت جدی داشته باشند.

