تقدیر از همبستگی و حمایت آزادگان جهان از ایران در برابر هجوم ددمنشانه آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به اعلام همبستگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با مردم ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، و ابراز تنفر از جنایات ارتکابی متحاوزان، نوشت:

"یکی از نکات بسیار مهم و تاریخی در این دو ماه، همبستگی کم‌نظیر مسلمانان و انسان‌های آزاده در منطقه و سراسر جهان با دفاع حماسی ایرانیان در برابر هجوم وحشیانه آمریکا-اسرائیل علیه ملت و تمدن ایران بود.

مردم ایران هیچ‌گاه حضور گسترده مسلمانان و آزادگان جهان در خیابان‌ها و میدان‌ها، و ابراز حمایت‌های نخبگان و آزاداندیشان در اقصی نقاط جهان به‌ویژه در عراق، یمن، لبنان، ترکیه، فلسطین، پاکستان، افغانستان، هند، جمهوری تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، کوبا، برزیل، مکزیک، کشورهای آفریقایی و شمال آفریقا و مغرب عربی، و حتی داخل خود آمریکا را فراموش نخواهند کرد."

