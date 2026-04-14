به گزارش ایلنا هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت و گویی تلویزیونی بیان کرد: امروز بررسی اعتراضات داوطلبان اولین دوره انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در شورای نگهبان به پایان رسید.