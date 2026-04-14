سخنگوی شورای نگهبان:
صلاحیت ۱۹ داوطلب انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت ۱۹ داوطلب انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
به گزارش ایلنا هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت و گویی تلویزیونی بیان کرد: امروز بررسی اعتراضات داوطلبان اولین دوره انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در شورای نگهبان به پایان رسید.
وی در ادامه اظهار کرد: نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور ارسال شد. با تغییرات مختصری که صورت گرفت در نهایت صلاحیت ۱۹ داوطلب برای چهار حوزه انتخابیه در استان های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ان شاالله عزیزان باید مراحل بعد را طی کنند. برای یکایک این عزیزان آرزوی توفیق داریم.