عارف:
کاخ سفید عملا به شعبه گزارش دهی برای یک رژیم دیگر تبدیل شده است
معاون اول رئیسجمهور گفت:آیا مردم آمریکا میدانند که کاخ سفید عملاً به «شعبه گزارشدهی» برای یک رژیم دیگر تبدیل شده است؟
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: نتانیاهو: «ونس در مسیر بازگشت از اسلامآباد، همانطور که هر روز انجام میدهد، به من گزارش داد.»
برای نخستینبار در تاریخ، یک مقام ارشد دولتی «گزارشهای روزانه» به رئیس یک کشور دیگر ارائه میدهد!
مسئله ما نیستیم؛ این موضوع به نوعی تحقیر ساختاری مربوط میشود. آیا مردم آمریکا میدانند که کاخ سفید عملاً به «شعبه گزارشدهی» برای یک رژیم دیگر تبدیل شده است؟