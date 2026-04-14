معاون اول قوه قضاییه: توقیف و مصادره اموال عناصر وطنفروش با قدرت ادامه دارد
کد خبر : 1773335
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حمزه خلیلی در ویراستی نوشت: با استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خصوصا قانون موضوع تشدید مجازات جاسوسی، توقیف و مصادره اموال عناصر مزدور و وطن فروش و حامی متجاوز کماکان با قدرت و اقتدار استمرار و ادامه دارد. در این رابطه دستور لازم و قانونی به منظور تسریع در رسیدگی صادر شده است.