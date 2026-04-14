بیانیه نمایندگان مسیحی مجلس در محکومیت ترامپ؛
توهین به پاپ، تعرض به انسانیت است
نمایندگان مسیحیان آشوری، کلدانی و ارامنه در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای مشترک، ضمن قدردانی از مواضع پاپ در قبال ایران، توهین رئیسجمهور آمریکا به مقام عالی کلیسا را محکوم کردند.
به گزارش ایلنا، آرا شاوردیان، شارلی انویه تکیه و گقارد منصوریان نمایندگان مسیحیان در مجلس شورای اسلامی، در پیامی مشترک خطاب به عالیجناب پاپ، اهانت اخیر رئیسجمهور آمریکا را محکوم کردند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«خداوند می خواهد ما صلح را در جهان ترویج دهیم زیرا آرزوی او این است که ما یک خانواده انسانی باشیم »
عالی جناب پاپ لوئی چهاردهم ضمن تشکر و قدردانی از مواضع قاطعانه شما در خصوص حمله دشمنان جنایتکار بر علیه کشور عزیزمان ایران، اینجانبان به عنوان نماینده جامعه مسیحیان ایران در مجلس شورای اسلامی و به نمایندگی از جامعه مسیحیان آشوری،کلدانی کاتولیک و ارامنه کاتولیک و کلیسای ارامنه مرسلین (گریگوری) ایران، توهین رئیس جمهور متوهم آمریکا به جنابعالی را محکوم میکنیم و اعلام میداریم، توهین به شما پدر روحانی نه تنها رفتاری خلاف آموزههای مسیحیت است، بلکه تعرضی آشکار به ندای صلحخواهی، عدالتطلبی و انسانیت به شمار میرود.
هتک حرمت به رهبران دینی و همچنین به مقدسات و علی الخصوص به عیسی مسیح نماد صلح و برادری برای هیچ آزادهای قابل قبول نیست.
شارلی انویه تکیه
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران
آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال ایران
گقارد منصوریان
نماینده مسیحیان ارامنه اصفهان و جنوب ایران