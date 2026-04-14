در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر فرهنگ؛
اعلام شرایط جدید و محدودیتهای اعزام زائران به حج
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طبق گزارش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حج سال ۱۴۰۵ با توجه به محدودیتها حداکثر ۳۵ هزار زائر اعزام خواهد شد که برای اعزام این زائران، سفرهای زمینی و هوایی پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از برگزاری اولین نشست این کمیسیون با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جدید خبر داد و گفت: در ادامه برنامه بازدید نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، اعضای کمیسیون با حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسهای با سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان وی، مسائل مربوطه و پیش روی وزارتخانه در جنگ رمضان بحث و بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه در این جلسه معاونان وزیر گزارشی از اقدامات خود در خصوص برنامههای سال ۱۴۰۵ و همچنین جنگ رمضان ارائه دادند؛ ادامه داد: طبق گزارش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حج سال ۱۴۰۵، مقدمات سفر انجام شده است، اما با توجه به محدودیتها حداکثر ۳۵ هزار زائر اعزام خواهد شد که برای اعزام این زائران سفرهای زمینی و هوایی پیشبینی شده است و با توجه به شرایط پیش رو برنامهریزی خواهد شد.
اولویت سلامت زائران و استعلامهای لازم برای برگزاری ایمن مراسم حج
راستینه تصریح کرد: البته در این خصوص استعلامهای لازم در دست اقدام است که با ضرورت حفظ سلامت زائران عزیز و شرایط خاصی که وجود دارد، اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به گزارش اقدامات وزارت ارشاد در حمایت از چاپ روزنامهها و نشریات در زمان جنگ، گفت: اقداماتی که در طول جنگ رمضان برای چاپ روزنامههای کثیرالانتشار انجام شده است قابل تقدیر بود و مشخصاً حرکت به سمت تمرکز زدایی و چاپ برخی از نشریات و روزنامهها بهصورت غیرمتمرکز در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
همافزایی موسسات قرآنی و حضور چهرههای مذهبی در تجمعات مردمی جنگ رمضان
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این جلسه برنامهریزی سازمان قرآن و عترت وزارتخانه فرهنگ در راستای برنامههای جنگ رمضان در قالب برگزاری همایشها در تجمعات مردمی و همچنین حضور چهرههای قرآنی و موسسات فرهنگی قرآنی مورد تأکید قرار گرفت.
راستینه با بیان اینکه نقش هنرمندان، چهرهها، سینماگران و بازیگران در همراهی با بعثت مردم مورد تقدیر کمیسیون قرار گرفت، تصریح کرد: مقرر و تأکید شد اکنون که بسیاری از هنرمندان در سمت درست تاریخ قرار گرفته و به صورت شفاف در دفاع از حرکت مردمی و همچنین دفاع از میهن اسلامی نقشآفرین شدهاند، تمام افرادی که تحت عنوان چهرههای فرهنگی هنری در این راستا فعالانه حضور دارند، تقدیر و تجلیل شوند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون فرهنگی در این جلسه ساخت آثار سینمایی جنگ ۱۲ روزه از جمله قمارباز و نیمه شب که هم اکنون بر پرده سینما قرار دارند، نیز مورد تقدیر اعضای این کمیسیون قرار گرفت و تأکید شد از ظرفیتهای جنگ رمضان مخصوصاً در شرایط فعلی برای مستندنگاری و آماده شدن فیلمنامهها جهت تهیه آثار هنری و سینمایی حداکثر بهرهبرداری انجام شده و برنامهریزی لازم صورت پذیرد.
مستندنگاری حماسه ۱۲ روزه/ فراخوان برای تولید آثار سینمایی از واقعیتهای جنگ رمضان
راستینه ضرورت راهبری دستگاههای مختلف در عرصه همافزایی تولیدات فرهنگی هنری، پویانمایی و بازیهای رایانهای با توجه به پدیدههای شگرف و شکلگیری یک فرهنگ معجزه آسای مردمی در دفاع از اسلام و انقلاب و میهن را از دیگر موارد مورد توصیه و تأکید کمیسیون فرهنگی در این جلسه اعلام و اضافه کرد: با توجه به جنایت جنگی آمریکا در واقعه مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ نوجوان مظلوم این مدرسه تأکید شد علاوهبر پیگیری جهت ثبت این جنایت جنگی در سازمانهای بینالمللی با همکاری دستگاههای دیگر همچون وزارت میراثفرهنگی، جهت تبدیل آن به یک گفتمان ملی در کشور برای معرفی جنایتهای نظام سلطه نیز پیگیری ویژه به عمل آید.
نقشآفرینی جدید مساجد و گروههای مردمی در فعالیتهای فرهنگی خیابانی
وی با اشاره به تأکید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت توجه بیشتر به فعالیتهای استانی و شهرستانی و فعالسازی ظرفیتهای مردمی در عرصههای مختلف فرهنگی هنری قرآنی همزمان با جنگ رمضان. اضافه کرد: اکنون که در میادین و خیابانها با حضور مردم شکل جدیدی از نقش آفرینی فرهنگی مردم شکل گرفته است، باید این موضوع توسط سازمانهای مردمنهاد، هیئات مذهبی و گروههای مردمی، با نقشآفرینی ویژه مساجد و کانونهای فرهنگ هنری مساجد مورد تاکید قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تقدیر و تشکر اعضای این کمیسیون از حضور کتابخانههای سیار در برخی از تجمعات و فراهم شدن بستر فعالیت برای نوجوانان در برنامههای کتابخوانی و همایشهای آن، گفت: تاکید شد که این موضوعات بهصورت گستردهتر مورد توجه قرار گیرد.
فعالسازی «نذر وقف» و ظرفیت مواکب برای پشتیبانی از فعالیتهای قرآنی و مردمی
راستینه ادامه داد: نمایندگان مردم در کمیسیون فرهنگی مجلس در این جلسه همچنین بر ضرورت حمایتهای ویژه سازمان اوقاف از فعالیتهای فرهنگی قرآنی مساجد و پشتیبانی جدی از فعالیتهای مردمی با فعالسازی نذر وقف برای جنگ رمضان تأکید کردند و با توجه به ظرفیت مواکب تأکید شد که شورای فرهنگی عمومی استانها نسبت به بهرهمندی از ظرفیت فعالان مردمی در بحث مواکب برای تجمعات مردمی حداکثر بهرهبرداری را داشته باشند.
لزوم بازتاب جهانی پیروزی در «جنگ رمضان» و روایت هنری ۴۰ شب استقامت ملی
وی با بیان اینکه در این جلسه همچنین ضرورت فراهم آوردن بستر حضور خبرگزاریهای خارجی جهت پوشش هرچه بیشتر جنایات آمریکا و بازتاب مظلومیت ملت ایران و همچنین شکوه پایداری و استقامت ملت ایران به مدت ۴۰ شب در خیابانها و میادین و منعکس کردن آن به عنوان نماد شجاعت و غیرت مردم ایران و وطن دوستی مورد تاکید قرار گرفت، تصریح کرد: چهل شب رزم جهادی نیروهای مسلح از یک سو و ایستادگی و مقاومت ملت از سوی دیگر پیروزی بزرگی را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم زده است که ضرورت برنامهریزی برای بازتاب این پیروزی در بسترهای مختلف فرهنگی هنری سینمایی و فعالیتهای مجازی بازیهای رایانهای انیمیشن و... مورد تاکید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.