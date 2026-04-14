در پیامی؛
سید محمد خاتمی درگذشت آیتالله موسوی تبریزی را تسلیت گفت
حجتالاسلام و سید محمد خاتمی با صدور پیامی درگذشت آیتالله سید حسین موسوی تبریزی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله ایازی دامت برکاته!
درگذشت تأسفانگیز عالم عامل و روحانی روشناندیش و مجاهد خیراندیش نسبت به ایران و اسلام و انقلاب، آیتالله جناب حاج آقا سید حسین موسوی تبریزی رضوان الله علیه دبیر محترم سابق مجمع محققان و مدرسان را صمیمانه به جنابعالی و اعضاء محترم مجمع و خاندان شریف موسوی تبریزی به خصوص برادران آن بزرگوار و همسر و فرزندان آن عزیز و همه یاران و شاگردان آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم و از پیشگاه حضرت حق جلّ و علا آمرزش و علوّ درجات آن بزرگوار و صبر و سلامتی و اجر بازماندگان را مسألت میکنم.
با احترام – ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی