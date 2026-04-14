به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله ایازی دامت برکاته!

درگذشت تأسف‌انگیز عالم عامل و روحانی روشن‌اندیش و مجاهد خیراندیش نسبت به ایران و اسلام و انقلاب، آیت‌الله جناب حاج آقا سید حسین موسوی تبریزی رضوان الله علیه دبیر محترم سابق مجمع محققان و مدرسان را صمیمانه به جنابعالی و اعضاء محترم مجمع و خاندان شریف موسوی تبریزی به خصوص برادران آن بزرگوار و همسر و فرزندان آن عزیز و همه یاران و شاگردان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌کنم و از پیشگاه حضرت حق جلّ و علا آمرزش و علوّ درجات آن بزرگوار و صبر و سلامتی و اجر بازماندگان را مسألت می‌کنم.

با احترام – ایام عزت مستدام

سید محمد خاتمی

