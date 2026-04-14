خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجرانی:

ایران موضوع خسارت ناشی از حمله به نیروگاه بوشهر را با آژانس مطرح کرد

ایران موضوع خسارت ناشی از حمله به نیروگاه بوشهر را با آژانس مطرح کرد
کد خبر : 1773255
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت ایران گفت که کشورمان موضوع خسارت احتمالی به این منطقه در صورت حمله به نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرده است.

به گزارش ایلنا،فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران به خبرگزاری ریانووستی گفت: «منطقه خلیج فارس متحمل خسارت جدی می‌شد. در هر صورت، [گلوله‌باران بوشهر] یکی از مسائلی است که ایران شروع به مطرح کردن آن با سازمان‌های بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کرده است.»

در چهارم آوریل، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای بوشهر مورد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و وزارت امور خارجه روسیه گلوله‌باران این نیروگاه هسته‌ای را محکوم کرد.

نیروگاه هسته‌ای بوشهر، واقع در جنوب ایران در جریان حملات متجاوزانه اخیر چندین بار هدف حمله قرار گرفت اما به راکتور نیروگاه آسیبی وارد نشد. در آخرین مورد از این حملات در نتیجه موج انفجار و ترکش، یکی از ساختمان‌های کمکی نیروگاه هسته‌ای آسیب دید و یکی از کارکنان بخش حفاظت فیزیکی این نیروگاه جان باخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار