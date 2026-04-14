اهتمام ایران بر صیانت از صلح و ثبات با همکاری همه کشورهای منطقه است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان روز دوشنبه طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همتای عمانی را در جریان تحولات مرتبط با آتش‌بس و مذاکرات بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ در منطقه قرار داد.

عراقچی ضمن تشکر از مواضع مسئولانه و اصولی عمان در قبال تحولات منطقه‌ به‌ویژه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به صیانت از صلح و ثبات منطقه با همکاری و مشارکت‌ همه کشورهای منطقه و به دور از مداخلات مخرب آمریکا تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سلطنت عمان با استقبال از رویکرد مسئولانه ایران در پذیرش تداوم آتش‌بس و ورود به روند دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد که هرجه سریع‌تر صلح و ثبات به منطقه بازگردد.