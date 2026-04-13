محکومیت شدید هتک حرمت مسجد الاقصی
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هتک حرمت مسجدالاقصی توسط جمعی از صهیونیستهای افراطی به سرکردگی یکی از وزرای جنایتکار این رژیم و اقدام اشغالگران در ممانعت از ورود نمازگزاران فلسطینی به این مسجد را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و حملات غیرقانونی آن علیه لبنان و سایر کشورهای منطقه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها برای مقابله با این روند و مواخذه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جایگاه رفیع مسجدالاقصی بهعنوان قبلهگاه نخستین مسلمانان، در بین امت اسلامی و مردم فلسطین، اقدام رژیم صهیونیستی در هتک حرمت مسجدالاقصی را در راستای سیاست این رژیم برای تغییر هویت اسلامی و تاریخی قدس شریف، و تحریک احساسات مسلمانان جهان دانست و خواستار اقدام موثر سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مسلمان برای خنثی کردن تحرکات رژیم آپارتاید اسرائیل علیه هویت اسلامی و تاریخی قدس شریف شد.