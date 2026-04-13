مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند ١۴٠۴ تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شد .
به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: نظر به اینکه بهره مندی از اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی از تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۰۱ مستلزم ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و به منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی، بر اساس مصوبه مراجع ذیصلاح، مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی به شرح ذیل افزایش یافت:
۱. امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) از طریق کارپوشه مؤدیان (اعم از نقدی و تضامین) برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شد.
۲. مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور از ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ افزایش یافت