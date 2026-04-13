سخنگوی سپاه:

در صورت تداوم جنگ، از ظرفیت‌های فراتر از تصور دشمن رونمایی می‌کنیم

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: اگر جنگ ادامه پیدا کند از ظرفیت‌هایی رونمایی خواهیم کرد که دشمن هیچ تصوری از آنها ندارد.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر جنگ ادامه پیدا کند از شیوه‌های جنگی رونمایی خواهیم کرد که دشمن توان زیادی برای مقابله با شیوه‌های نوین ما نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از ظرفیت‌هایی رونمایی خواهیم کرد که دشمن هیچ تصوری از آنها ندارد. 

او همچنین گفت که ایران هنوز از بسیاری از ظرفیت‌هایش رونمایی نکرده است. 

 

 

