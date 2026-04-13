سخنگوی سپاه:
در صورت تداوم جنگ، از ظرفیتهای فراتر از تصور دشمن رونمایی میکنیم
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: اگر جنگ ادامه پیدا کند از ظرفیتهایی رونمایی خواهیم کرد که دشمن هیچ تصوری از آنها ندارد.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر جنگ ادامه پیدا کند از شیوههای جنگی رونمایی خواهیم کرد که دشمن توان زیادی برای مقابله با شیوههای نوین ما نخواهد داشت.
او همچنین گفت که ایران هنوز از بسیاری از ظرفیتهایش رونمایی نکرده است.