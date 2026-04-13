به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحرکات آمریکا در خلیج فارس و تهدید به محاصره تنگه هرمز، در شبکه ایکس نوشت:

«آیا می‌توان از طریق «انتقام کشی» علیه اقتصاد جهانی، در یک «جنگ غیرقانونی» پیروز شد؟!

آیا منطقی است که برای آسیب زدن به دیگران، خودزنی کنید؟!»

