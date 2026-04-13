در این بازدید محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز با اشاره به اینکه رییس جمهور آمریکا یکی از ضدمحیط‌زیستی ترین روسای جمهور آمریکا است، بیان کرد: این جنگ خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست کشور که اساس پیشرفت و توسعه کشور است، وارد کرد و بعد از جنگ کار ما در این حوزه بیشتر خواهد بود.

او تصریح کرد: هنوز بعد از سالها خسارات محیط زیستی 8 سال دفاع مقدس در یاد و خاطرات مردم و در محیط زیست کشور باقی مانده و قطعا تبعات منفی این جنگ نیز در طبیعت و زیست بوم کشور تا نسل‌ها باقی خواهد ماند.

وی تاکید کرد: علی رغم همه تخریب‌های جنگ، دفاع، مقدس است و همه جان و تن ما به این خاک و تمامیت ارضی کشور وابسته است به همین دلیل همه ما تا پای جان در دفاع از میهن ثابت قدم می‌مانیم.ژ

قائم پناه افزود: مطابق دستور و تاکید ریاست جمهور همه خدمات دولت بدون حتی یک روز تعطیلی ادامه داشت و این فقط به خاطر عشق به میهن عزیزمان بود.

قائم پناه دوپایان با اشاره به میهن‌دوستی هموطنان و همبستگی ملی مثال زدنی که در جنگ رمضان شکل گرفت، اضافه کرد: بسیاری از پیمانکاران ما که دولت به آنها بدهکار بودند بعد از آغاز جنگ همه امکانات خود را به صورت رایگان در اختیار ما قرار دادند و این تنها به خاطر ایران بود و این بسیار برای ما ارزشمند است.

همچنین در این جلسه شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارایه گزارشی از عملکرد سازمان در ایام جنگ و تشریح آسیب‌ها و مخاطرات محیط‌زیستی جنگ تحمیلی رمضان با اشاره به درس آموخته‌هایی که در جنگ تحمیلی 12 روزه داشتیم، بیان کرد: طی تجربه جنگ قبلی دستورالعمل‌ها را برای تهیه خسارات محیط زیستی جنگ به روز کردیم تا در عرصه های سرزمینی محیط بانان و همکاران ما به روز باشند.

وی افزود: ما پیش از جنگ به دلیل تحرکاتی که در منطقه در حال وقوع بود و به دلیل اکوسیستم شکننده خلیج فارس مکاتباتی با وزرای محیط‌زیست کشورهای منطقه داشتیم و سعی کردیم دیپلماسی فعالی در این زمینه داشته باشیم.

او گفت: در روزهای نخست جنگ کارگروه شرایط اضطرار تشکیل شد و در ایام جنگ نیز همه اقدامات برای رصد و پایش مناطق به لحاظ انتشار آلودگی و تخریب های ایجاد شده در کمترین فاصله زمانی بعد از حملات توسط همکاران انجام یافت که گزارش آن به صورت کامل آماده شده است.

در این جلسه گزارش مفصلی توسط معاونان سازمان، مسئول بازرسی و رئیس مرکز بین‌الملل سازمان در زمینه خسارت‌ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست ارایه شد.