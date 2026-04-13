خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رئیس دفتر فرماندهی کل قوا

کد خبر : 1773061
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رئیس دفتر فرماندهی کل قوا در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، آئین بزرگداشت چهلمین روز شهادت یار صدیق رهبر شهید انقلاب سردار سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی کل قوا، بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین) برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری بعد از ظهر امروز در مسجد امام صادق( ع) در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

سرلشکر شهید محمد شیرازی، در حملات خبیثانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی در جریان جنگ رمضان به مقام شهادت رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار