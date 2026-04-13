برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رئیس دفتر فرماندهی کل قوا
کد خبر : 1773061
مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رئیس دفتر فرماندهی کل قوا در تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آئین بزرگداشت چهلمین روز شهادت یار صدیق رهبر شهید انقلاب سردار سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی کل قوا، بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین) برگزار شد.
این مراسم با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری بعد از ظهر امروز در مسجد امام صادق( ع) در میدان فلسطین تهران برگزار شد.
سرلشکر شهید محمد شیرازی، در حملات خبیثانه دشمن آمریکایی_صهیونیستی در جریان جنگ رمضان به مقام شهادت رسید.