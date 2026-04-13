رضا نصری:
هر کشوری در محکوم کردن تهدید به قتل دیپلماتها و نمایندگان دولتهای خارجی کوتاهی کند، ممکن است خود هدف بعدی باشد
یک کارشناس حقوق بینالملل به یاوهگویی لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتوگو با فاکس نیوز مبنی بر پیشنهاد ترور رهبران ایران در صورت عدم پذیرش توافق با آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، رضا نصری در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به یاوهگویی لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتوگو با فاکس نیوز مبنی بر پیشنهاد ترور رهبران ایران در صورت عدم پذیرش توافق با آمریکا نوشت: اصل مصونیت دیپلماتیک، شالودهی یک نظم بینالمللی باثبات را تشکیل میدهد. این هنجار عرفی قرنها دوام آورده و حتی در خونبارترین منازعات قرون وسطی نیز رعایت شده است. با این حال، اکنون تهدید به قتل دیپلماتها و نمایندگان دولتهای خارجی در صورت نپذیرفتن یک توافق مطلوب، به امری عادی بدل شده است—نهتنها در ادبیات رئیسجمهور ایالات متحده و مقامات ارشد آن کشور، بلکه از سوی اندیشکدهها و رسانههای آمریکایی که آن را بهمثابه یک سیاست مشروع تلقی میکنند.
هر کشوری که امروز در محکوم کردن این تهدیدها کوتاهی کند، ممکن است خود هدف بعدی باشد. دستگاههای دیپلماتیک در سراسر جهان باید دولتهای خود را ترغیب کنند تا این رویکردِ دولت ترامپ و اسرائیل را بهصراحت و با قاطعیت محکوم کنند—و در صورت لزوم، حتی تا زمان اتخاذ اقدام مؤثر دست به اعتصاب بزنند—ولو فقط برای دفاع از حرفهای که به آن خدمت میکنند.