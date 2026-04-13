آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی از زبان معاون رئیسجمهور
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده با اشاره بر حذف شرکتهای واسطه در جذب نیرو گفت: پیشنویس جدید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در انتظار بررسی دولت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: در جلسه آخری که در دولت پیش از جنگ رمضان اتفاق افتاد، رئیسجمهور بر لزوم حذف شرکتهای واسطه تامین نیرو تأکید کرده بود.
وی ادامه داد: بر اساس همین تأکید و در ادامه تلاشها و پیگیریهای صورتگرفته، همچنین تاکید مجدد معاون اول رئیس جمهور در ایام جنگ، پیشنویس طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی تهیه و از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به دولت ارائه شده است.
رفیعزاده گفت: قرار است این پیشنهاد در دولت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب، مبنای اقدام و اجرا قرار خواهد گرفت.با فراهم شدن شرایط مناسب برای طرح و بررسی این موضوع در دولت، روند تصویب آن تسریع شده و در نهایت تصمیمات لازم برای عملیاتی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اتخاذ شود.