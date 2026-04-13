به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور قرقیزستان را نشان‌دهنده عزم راسخ و روحیه شکست‌ناپذیر جوانان برومند ایران اسلامی عنوان و تأکید کرد: اینجانب ضمن تأکید مجدد بر حمایت و پشتیبانی دولت از تیم‌های ورزشی کشور، این افتخارات بزرگ را به ملت شریف ایران، قهرمانان غیور تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، مربیان، کادر فنی و سایر دست‌اندرکاران صمیمانه تبریک می‌گویم.

متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قرقیزستان، بار دیگر جلوه‌ای روشن از توانمندی، اراده و همت والای فرزندان این سرزمین را به نمایش گذاشت.

این موفقیت‌های پیاپی، نشان‌دهنده عزم راسخ و روحیه شکست‌ناپذیر جوانان برومند ایران اسلامی است؛ جوانانی که با توکل به خداوند متعال و تکیه بر غیرت و پشتکار خود، ثابت کرده‌اند تحت هیچ شرایطی و در هیچ عرصه‌ای متوقف نخواهند شد و مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی را با قدرت ادامه خواهند داد.

اینجانب ضمن تأکید مجدد بر حمایت و پشتیبانی دولت از تیم‌های ورزشی کشور، این افتخارات بزرگ را به ملت شریف ایران، قهرمانان غیور تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، مربیان، کادر فنی و سایر دست‌اندرکاران صمیمانه تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون و استمرار سربلندی ایران عزیز را در همه میادین مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران