امیر دریادار ایرانی:
همهٔ تحرکات آمریکا در منطقه را زیرنظر داریم/ تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا مضحک و خندهدار است
فرمانده نیروی دریایی ارتش، تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را مضحک و خندهدار توصیف کرد و گفت: همهٔ تحرکات ارتش متجاوز آمریکا در منطقه را رصد کرده و زیرنظر داریم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در گفتوگویی با اشاره به تحولات اخیر منطقه به ویژه در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز تاکید کرد: دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، همهٔ تحرکات ارتش متجاوز آمریکا در منطقه را رصد کرده و زیرنظر دارند.
به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش، تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مفتضحانه ارتش آن کشور در جنگ تحمیلی سوم مبنی بر محاصره دریایی ایران، بسیار مضحک و خنده دار است.