وزیر کار خبر داد:
برنامهریزی برای جبران آسیبهای جنگ و حمایت از کارگران
در نشست مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی از اقدامات وزارتخانه در «دوران جنگ رمضان» ارائه شد و نمایندگان نیز برای بهبود خدماترسانی به کارگران و مدیریت آثار آسیبهای وارد شده به صنایع در دوران جنگ پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
به گزارش ایلنا، در جلسه مشترک احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در «زمان جنگ رمضان» ارائه شد.
میدری با قدردانی از حضور نمایندگان در این نشست، اعلام کرد که گزارشهای متعددی از حوزههای مختلف وزارتخانه در جلسه مطرح شده است. وی گفت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیز برای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود روند پیگیریها، پیشنهادهایی را ارائه کردهاند.
میدری افزود که یکی از محورهای اصلی بحث، رسیدگی به مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بهویژه با توجه به آسیبهای جدی واردشده به زیرساختهای فولاد و پتروشیمی در جریان جنگ و احتمال بروز چالشهای جدید برای کارگران بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از طرح مباحث مرتبط با بیمه بیکاری و تأمین کسریهای احتمالی سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه خبر داد و از علی بابایی کارنامی و دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای همراهی و توجه به مسائل این حوزه تشکر کرد.