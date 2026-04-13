پیام تسلیت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت کمال خرازی

به گزارش ایلنا، پیام تسلیت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در پی شهادت سیدکمال خرازی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ



شهادت دانشمند فرزانه و استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سیدکمال خرازی، برگ زرّینی در کارنامه مسئولان خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهالی علم و دانش و فرهنگ و دیپلماسی است. این استاد بزرگوار که برخاسته از خاندانی اصیل و عریق بود، طول مدت عمر پر برکتش را در خدمت نهضت امام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی گذرانید.

شهید خرازی یک عنصر برجسته و مؤثر در فضای فرهنگ و تربیت و رسانه و سیاست خارجی بود و در سنگر‌های مختلف خدمت از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا رسانه ملی و تا ستاد تبلیغات جنگ و مسئولیت‌های گوناگون در دستگاه سیاست خارجی، به انجام وظیفه و خدمت پرداخت و در علوم و فنون شناختی در سال‌های اخیر خدمات مؤثری را به ثمر نشاند.

ایشان در جایگاه ریاست شورای راهبردی روابط خارجی که با دستور امام شهید انقلاب تلاش‌های مؤثری را به انجام رسانید و در فرجام نیکوی عمر بابرکتش به همراه همسر بزرگوارش در راه اعتلای ایران و اسلام و انقلاب و به دست خبیث‌ترین دشمنان بشریت، آمریکا و رژیم جعلی صهیونی به مقام والای شهادت نائل آمد.

شهادت این انسان خدوم و متواضع و دانشور و همسر گرامی‌اش را به فرزندان این دو عزیز و سایر وابستگان‌شان به ویژه به محضر حضرت آیت الله آقای حاج سید محسن خرازی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم. برای‌ایشان علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان مکرم صبر واجر را تمنا می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله

محمدجواد حاج علی اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه