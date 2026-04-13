به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مهدی دوستی معاون هماهنگی اقتصادی و امور منطقه‌ای وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور با گرامیداشت یاد رهبر عالیقدر شهید انقلاب اظهار کرد: نظر به شرایط کنونی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی در وضعیت جنگ، نقش تشکل‌های صنفی تخصصی در پشتیبانی از چرخه خدمات، تامین نیازهای عمومی و حفظ ثبات اجتماعی پیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در همین زمینه مراتب زیر برای بهره‌برداری کارگروه‌های ملی و استانی اعلام می‌شود:

الف- پروانه فعالیت تشکل‌های قانونی و فعال که مدت اعتبار آنها به اتمام رسیده است با نظر مساعد دبیران کارگروه‌های ملی و استانی تا تیر ۱۴۹۵ تمدید خواهد شد.

ب- با عنایت به اعلام نظر موافق وزیر محترم کشور و در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، تشکل‌های صنفی تخصصی می‌توانند مجامع عمومی و انتخابات خود را به صورت الکترونیکی و در هماهنگی با دبیرخانه کارگروه‌های ملی و استانی برگزار کنند.

ج- تشکل‌های در حال تاسیس که مجوز اولیه خود را از کارگروه دریافت کرده‌اند در صورت نیاز مطابق قانون می‌توانند درخواست تمدید مجوز تاسیس خود را از کارگروه ذیربط و با نظر کارگروه در مهلت تمدید شده اعلام کنند و اقدامات خود را برای تاسیس انجام دهند.

د- با توجه به ظرفیت‌های مردمی حوزه اقتصادی تشکل‌های صنفی تخصصی استانی و ملی، دبیرخانه کارگروه‌های ملی و استانی که از ظرفیت تشکل‌های مزبور برای حل مسائل استان، به ویژه در مواقع بروز بحران‌ها بهره ببرند از امتیاز ویژه در ارزیابی عملکرد سالانه کارگروه‌ها بهره‌مند خواهند شد. پیشنهاد می‌شود دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مسئولان تشکل‌های صنفی تخصصی در این باره دریافت و با هدایت استانداران محترم اقداماتی با هدف افزایش تعامل دولت با تشکل‌های صنفی تخصصی اجرا گذاشته شود و گزارش آن را به دبیرخانه کارگروه ملی منعکس کنند.

هـ - در موارد ضروری پیام‌رسان ارتباطی دبیرخانه برای طرح پرسش‌ها، ارسال پیام یا مکاتبه به نشانی Goftogooha@ در پیام‌رسان ایتا فعال است. همچنین آقای شیرمحمدی مشاور معاون هماهنگی اقتصادی و امور منطقه‌ای وزیر کشور و مسئول دبیرخانه تشکل‌های صنفی و تخصصی آماده پاسخگویی به مسائل و مشکلات احتمالی است.