خانه



سیاسی



سیاست داخلی ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۶:۴۱

آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی درگذشت

آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (ره)، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و از اساتید مبرز حوزه علمیه قم، پس از تحمل دوره طولانی بیماری دارفانی را وداع گفت.