آیتالله سیدحسین موسوی تبریزی درگذشت
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (ره)، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و از اساتید مبرز حوزه علمیه قم، پس از تحمل دوره طولانی بیماری دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، آیت الله موسوی تبریزی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ رئیس کل دادگاه های انقلاب اسلامی در استان های آذربایجان شرقی و غربی شد.
وی در اولین و سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تبریز در مجلس حاضر شد.
او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ نیز دادستان کل انقلاب اسلامی بود.