محسن رضایی:

نیروهای مسلح ایران اجازه محاصره دریایی به آمریکا نخواهند داد

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه آمریکا در محاصره دریایی محکوم به شکست است، تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران چنین اجازه‌ای به آمریکا نخواهند داد و اهرم‌های دست‌نخورده بزرگی برای مقابله با آن دارند.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«آمریکا همانطورکه در بازکردن تنگه‌هرمز شکست تاریخی در برابر ایران خورد، در محاصره دریایی نیز محکوم به شکست است. نیروهای مسلح ایران چنین اجازه‌ای را به امریکا نخواهند داد و اهرم‌های دست‌نخورده بزرگی برای مقابله با آن دارند. 

ایران جایی نیست که با توییت و طرح‌های خیالی محاصره شود!»

