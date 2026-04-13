دفاعی امنیتی ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۶:۲۶

محسن رضایی:

نیروهای مسلح ایران اجازه محاصره دریایی به آمریکا نخواهند داد

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه آمریکا در محاصره دریایی محکوم به شکست است، تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران چنین اجازه‌ای به آمریکا نخواهند داد و اهرم‌های دست‌نخورده بزرگی برای مقابله با آن دارند.