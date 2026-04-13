محسن رضایی:
نیروهای مسلح ایران اجازه محاصره دریایی به آمریکا نخواهند داد
فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با بیان اینکه آمریکا در محاصره دریایی محکوم به شکست است، تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران چنین اجازهای به آمریکا نخواهند داد و اهرمهای دستنخورده بزرگی برای مقابله با آن دارند.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«آمریکا همانطورکه در بازکردن تنگههرمز شکست تاریخی در برابر ایران خورد، در محاصره دریایی نیز محکوم به شکست است. نیروهای مسلح ایران چنین اجازهای را به امریکا نخواهند داد و اهرمهای دستنخورده بزرگی برای مقابله با آن دارند.
ایران جایی نیست که با توییت و طرحهای خیالی محاصره شود!»