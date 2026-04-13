سردار قاآنی:

آمریکا و رژیم صهیونی بدون هیچ دستاوردی منطقه را ترک خواهند کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «آمریکا و رژیم صهیونی یادشان باشد که چگونه دست خالی از یمن قهرمان و باب‌المندب و ‌دریای سرخ فرار کردند»، عنوان کرد: حالا هم بدون هیچ دستاوردی منطقه را ترک خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:

«جبهه یکپارچه مقاومت در کل منطقه حضور قدرتمند و موثر دارد و در انتظار دشمنان انسانیت نشسته است.

آمریکا و رژیم صهیونی یادشان باشد که چگونه دست خالی از یمن قهرمان و باب‌المندب و ‌دریای سرخ فرار کردند.

حالا هم بدون هیچ دستاوردی منطقه را ترک خواهند کرد.»

