دفاعی امنیتی ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۴:۱۵

سردار قاآنی:

آمریکا و رژیم صهیونی بدون هیچ دستاوردی منطقه را ترک خواهند کرد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «آمریکا و رژیم صهیونی یادشان باشد که چگونه دست خالی از یمن قهرمان و باب‌المندب و ‌دریای سرخ فرار کردند»، عنوان کرد: حالا هم بدون هیچ دستاوردی منطقه را ترک خواهند کرد.