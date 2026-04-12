نمایندگان برای بررسی وضعیت کالاهای اساسی به سراسر کشور اعزام می شوند

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و مقرر شد طی هفته جاری، کشور به ۵ منطقه مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم شود. بر این اساس، گروه‌هایی از همکاران نماینده به هر یک از این مناطق اعزام خواهند شد تا از نزدیک وضعیت کشاورزان، میزان تولید و نیازمندی‌های آن‌ها را بررسی کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه هدف از این نظارت‌های میدانی تجمیع اطلاعات است تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با یک جمع‌بندی جامع از وضعیت موجود، گام‌های عملی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و تولید برداریم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در سطح وزارتخانه افزود: فردا جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان خواهیم داشت تا موضوعات مرتبط با امنیت غذایی و تامین اقلام ضروری با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی امنیت غذایی در سطح کشور خوب ارزیابی می‌شود، گفت: اما ضرورت دارد که به‌صورت مستمر و مرتب این شرایط را رصد کنیم تا خدای ناکرده با کمبود یا اختلال در عرضه و تقاضا روبرو نشویم؛ نظارت دقیق تا حصول اطمینان کامل از آرامش بازار ادامه خواهد داشت.