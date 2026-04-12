سپاه:
نزدیک شدن شناورهای نظامی به تنگه هرمز نقض آتشبس تلقی میشود
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای با تاکید بر اینکه تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت هوشمند جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، عنوان کرد: نزدیک شدن شناورهای نظامی به تنگه هرمز نقض آتشبس تلقی میشود.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۵۹ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می دارد برخلاف ادعاهای کذب بعضی مقامات دشمن، تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت هوشمند، با رعایت ضوابط خاص مربوط برای عبور بی ضرر شناورهای غیرنظامی باز است و برای شناورهای نظامی که تحت هر عنوان و هر بهانه، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشته باشند، نقض آتشبس تلقی میشود و با شدت با آن برخورد سخت خواهد شد.»