نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می دارد برخلاف ادعاهای کذب بعضی مقامات دشمن، تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت هوشمند، با رعایت ضوابط خاص مربوط برای عبور بی ضرر شناورهای غیرنظامی باز است و برای شناورهای نظامی که تحت هر عنوان و هر بهانه، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشته باشند، نقض آتش‌بس تلقی می‌شود و با شدت با آن برخورد سخت خواهد شد.»