قالیباف: قطار اقتدار ایران در هیچ عرصهای قابل توقف نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: این قهرمانی بار دیگر نشان داد که قطار عزت و اقتدار ایران در هیچ عرصهای قابل توقف نیست.
به گزارش ایلنا، متن پیام تبریک محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
خبر قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در این روزهای پرافتخار کام مردم ایران را شیرین کرد و بار دیگر نشان داد که قطار عزت و اقتدار ایران در هیچ عرصهای قابل توقف نیست.
ورزشکاران با غیرت ایرانی بار دیگر نغمه دلنشین سرود جمهوری اسلامی ایران را طنینانداز کردند تا دنیا شاهد صلابت مبارزان ما در تمامی عرصهها باشد.
کسب این پیروزی ارزشمند که نشان از قرارگرفتن تعهد و تخصص در کنار یکدیگر است را به دلاورمردان کشتی، مدیران و مربیان و ملت شریف و سربلند ایران تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال پیروزی نهایی ایران پرافتخار را مسئلت دارم.»