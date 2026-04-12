استاندار تهران:
بهرهمندی 170 بیمارستان استان تهران از خدمات شبانهروزی انتقال خون/
استاندار تهران، با اشاره به خدمات شبانهروزی انتقال خون در استان گفت: در حال حاضر 170 بیمارستان در سطح استان تهران از خدمات سازمان انتقال خون بهرهمند هستند و مردم در ایام جنگ دوبرابر اهدای خون داشته اند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، در حاشیه بازدید از سازمان انتقال خون که با همراهی احمد قرهباغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران انجام شد، اظهار کرد: سازمان انتقال خون کشور هم به دلیل تجهیزات و امکانات مناسبی که در اختیار دارد و هم به واسطه حضور متخصصان و کارشناسان توانمند، متعهد و باانگیزهای که در سراسر کشور، بهویژه در تهران، مشغول خدمت هستند یکی از برترین مجموعهها در منطقه محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه تهران در حوزه خدماترسانی افزود: تهران به عنوان پیشران کشور، از اهمیت ویژهای در این حوزه برخوردار است و خوشبختانه بیش از 10 پایگاه انتقال خون در سطح استان فعال هستند که خدمات ارزشمندی به مردم ارائه میکنند.
استاندار تهران با قدردانی از روحیه مسئولیتپذیری مردم در روزهای اخیر گفت: در ایام جنگ تحمیلی، مردم عزیز استان تهران با احساس مسئولیت مثالزدنی در مراکز اهدای خون حضور پیدا کردند، بهگونهای که میزان مراجعه به پایگاههای دهگانه استان حتی تا دو برابر افزایش یافت و روزانه حدود هزار و 300 نفر برای اهدای خون مراجعه داشتند و از این احساس مسئولیت مردم شریف تهران صمیمانه تشکر میکنیم.
معتمدیان همچنین از عملکرد مجموعه انتقال خون تقدیر کرد و گفت: مدیریت مناسب و تلاش شبانهروزی همکاران در سازمان انتقال خون باعث شده است که 170 بیمارستان در سطح استان تهران از خدمات این مجموعه بهرهمند شوند. این اقدام، کاری بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی ظرفیتها و نیازهای موجود بود تا اگر در بخشی نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت وجود داشته باشد، بتوانیم در خدمت این عزیزان باشیم و زمینه تقویت هرچه بیشتر این مجموعه را فراهم کنیم.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تداوم اهدای خون گفت: همانگونه که مردم با احساس مسئولیت در این عرصه حضور پیدا کردند، انتظار داریم این همکاری با هماهنگی و اطلاعرسانی پایگاههای دهگانه انتقال خون در سطح استان استمرار داشته باشد، چرا که خون، فرآوردهای حیاتی و در عین حال دارای تاریخ مصرف مشخص است و لازم است این همراهی بهصورت مستمر ادامه یابد.