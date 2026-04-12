دادستان کل کشور در ابتدای این جلسه ضمن درود به روح پرفتوح شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: از تمامی معاونین، قضات و دادستان‌هایی که در طول جنگ تحمیلی پای کار کشور بوده‌اند، تشکر می‌کنم. همچنین از مسئولین جمهوری اسلامی، به‌ویژه دولت، که در تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی بهترین عملکرد را داشته‌اند، قدردانی می‌کنم.

این مقام عالی قضایی افزود: از نیروهای مسلح کشور نیز که به‌خوبی به وظیفه خود عمل کرده‌اند، تقدیر به عمل می‌آورم. عملکرد نیروهای مسلح نشان داد که براساس راهبردهای رهبر شهید، به‌موقع و دقیق عمل کرده‌اند و به کمک خداوند توانسته‌اند پیروزی‌های لازم را در میادین مختلف رزم به دست آورند.



حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد اضافه کرد: ملت ایران دست به دست هم دادند و در این چهل روز حماسه آفریدند؛ چهل روزی که به اندازه سالیان تاریخ ارزشمند است و باید از آن درس‌های فراوانی گرفت. نقش‌آفرینی مردم، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آنان در کل جهان مثال‌زدنی بود. مقاومت رهبر شهید ما در برابر استکبار موجب شد تفکر مقاومت شیعه به سراسر دنیا صادر شود و قطعا این تفکر، کمر استکبار را خواهد شکست.

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اینکه تمامی شهدا با روحیه بسیار بالا تا آخرین لحظه مبارزه کردند و در برابر دشمن هیچ ضعف و سستی نشان ندادند، گفت: این مقاومت ایران، همانند واقعه عاشورا آثار بلندمدت خواهد داشت و به برکت خون رهبر شهید، فرماندهان و خون پاک دانش‌آموزان میناب، موجب تحولاتی در درون نظام جمهوری اسلامی و سایر کشورها خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به خسارت‌های واردشده ناشی از جنگ تحمیلی سوم گفت: دادستانی کل کشور پیگیر مستندسازی این خسارت‌هاست و تمامی مسئولان ذی‌ربط باید مستندات مربوط به ورود خسارت را جهت پیگیری قضایی جمع‌آوری کنند. دادستان‌های مراکز استان مکلف شده‌اند نسبت به مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا سریعا اقدام و جهت رسیدگی به دادگاه و دادسرای ویژه که در طول جنگ دوازده روزه در تهران ایجاد شده ارسال دارند و پرونده قضایی برای جنایات صورت گرفته در جنگ رمضان در دادسرای تهران تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد افزود: در رابطه با گزارش‌های واصله به سامانه اخذ گزارش‌های مردمی در رابطه با دشمن، سه نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ماموریت دارند تا گزارش‌های واصله را بررسی و چنانچه این گزارش‌ها در ارتباط با قانون تشدید مجازات جاسوسی باشد جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالح ارسال و پیگیری می‌شود اطمینان داده می‌شود که تمامی گزارش‌ها بررسی و در صورت اثبات جرم، با رعایت عدالت و بصورت قاطع برخورد خواهد شد.

این مقام عالی قضایی تصریح کرد: دادستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند، اما دارای منافع مادی در کشور باشند و قانون تشدید مجازات جاسوسی اجازه قطع منافع مادی این افراد را از طریق مصادره اموال داده است و عزم ما در این حوزه بسیار جدی است و به وزارت امور خارجه هم دستور قضایی داده شده تا اطلاع ثانوی از تنظیم وکالت‌نامه جهت انتقال اموال خوداری کنند و وکالت‌نامه‌های تنظیمی را جهت بررسی به دادستانی کل کشور ارسال نمایند و همکاری بسیار نزدیکی در این حوزه برقرار شده است.

وی با بیان اینکه در سطح بین‌المللی هم دادستانی کل کشور پیگیر جنایات ارتکابی از سوی دشمنان بوده و از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد و دادستان‌های کل عضو سازمان همکاری شانگهای اقدامات لازم صورت گرفته است، گفت: دادستانی کل علیه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی به لحاظ اقدامات علیه امنیت ملی کشور اعلام جرم کرده است که بایستی به لحاظ مستندات متقن با سرعت به اتهامات رسیدگی شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بازدیدهای متعددی از مراکز مختلف انجام شده و دادستان‌های سراسر کشور به ویژه دادستان استان‌هایی که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌اند، نیز در این مدت حضور فعال داشته‌اند.

همچنین این مقام عالی قضایی تصریح کرد: پیگیری مسائل مربوط به خدمات‌رسانی، بهداشت، رسیدگی به خسارت‌ها و آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ تحمیلی و نظارت بر بازار از موضوعاتی بوده که دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور از باب حقوق عامه پیگیری‌های ویژه داشته‌اند.

در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین به ارائه گزارشی از اقدامات مربوط به حوزه خود پرداختند و ضمن تشریح مهم‌ترین دستاوردها، پیشنهادهایی برای بهبود روند اجرا و افزایش هماهنگی میان بخش‌ها مطرح کردند.