تبریک رئیس قوه قضاییه به قهرمانان تیم ملی کشتی ایران
رئیس قوه قضاییه در پیامی به قهرمانان تیم ملی کشتی ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:

«پهلوانانِ غیرتمندِ آزاد و فرنگی‌کار کشورمان، بار دیگر با کسب مقام قهرمانی، ایستادن بر بام آسیا و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ملت را شادمان کردند.  استمرار موفقیت‌ها و کسب افتخارات پیاپی کشتی ایران در آوردگاه‌های مختلف جهانی و بین‌المللی طی سالیان اخیر، نتیجه‌ و ثمره‌ امید داشتن به آینده  روشن، برنامه‌ریزی‌ صحیح و مبارزه برای حل مشکلات تا رسیدن به نتیجه مطلوب است.

تبریک به مردم و خداقوت جانانه به مدیران، کادر فنی و کشتی‌گیران.»

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
